Calhanoglu rientrato ad Appiano! Bastoni | ecco i tempi di recupero – Sky

(Di venerdì 17 novembre 2023) Hakanha lasciato ieri il ritiro della Turchia. Il centrocampista, secondo quanto riferito da Sky Sport, èad Appiano Gentile. Ancheal lavoro per recuperare dall'infortunio RIENTRO – Hakanquesta mattina in Italia. Il centrocampista ha lasciato il ritiro della Turchia per dei problemi influenzali ed è tornato questo pomeriggio ad Appiano Gentile: secondo quanto riferito da Sky Sport il turco ha svolto personalizzato. Terapie, invece, per Alessandroreduce dall'infortunio al polpaccio: ididovrebbero attestarsi sulle tre settimane.