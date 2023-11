Calendario Serie A basket | orari partite 18-19 novembre | programma | tv | streaming | guida DAZN | Eurosport 2 e DMAX

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) Finito il momento delle Coppe europee, ricomincia quello del campionato italiano con l’ottava giornata. E stavolta di materiale ce n’è, e abbondante, per poter parlare di molti argomenti della palla a spicchi dello Stivale. L’Italia potrà godersi molte cose sul parquet. Si comincia al sabato, con una Trento sempre più valida che si trova di fronte Brindisi, forse uscita da una crisi infinita con la vittoria in FIBA Europe Cup. Mezzogiorno di fuoco al PalaCarrara, con Pistoia che attende Sassari anch’essa in cerca di ritorni di fiamma. Treviso riceve Napoli: caccia alla prima vittoria contro voglia di stupire (se è termine giusto) ancora. Reggio Emilia prova a spingersi in alto, con l’ottimo roster costruito, contro un’altra validissima opzione quale è Tortona. Big match per storia recente delle due squadre tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, poi chiude Cremona contro Pesaro. Anzi no: ...