Calendario ATP Finals 2023 oggi in tv | orari | programma | streaming | ordine di gioco 17 novembre

(Di venerdì 17 novembre 2023) Anche il Girone Rosso procede alla chiusura: a Torino il Pala Alpitour inizia a diventare un po’ più esclusivo ogni giorno che passa, e il venerdì non fa eccezione. Anche qui la situazione è di quelle perlomeno particolari, con il solo Andrey Rublev privo ormai di ogni speranza qualificazione. Senz’addentrarsi in troppi particolari, basti dire che sono molte, e ben differenziate, le possibilità per Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Con una differenza: tutti e tre possono affrontare Jannik Sinner in semifinale, mentre lo spagnolo è escluso dalla chance di trovarsi contro Novak Djokovic, con il quale si confronteranno il russo oppure il tedesco. E ci sono combinazioni che vedono Medvedev perdente, ma ugualmente vincente nel raggruppamento. ATP, Jannik Sinner il decisore: elimina Rune in tre set e ‘salva’ Djokovic Di seguito il ...