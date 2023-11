e Roma, Kiwior in prestito: via libera dell'ArsenalL'Arsenal ha detto sì, Kiwior può andare via nell'imminente finestra di riparazione. Ok al prestito, formula gradita sia al ...

Calciomercato Milan – Difensore, ecco la speciale lista di Moncada Pianeta Milan

Dalla Roma al Milan: prestito accettato CalcioMercato.it

Il Milan sta iniziando a studiare per il futuro per avere la possibilità di programmare le prossime stagioni già da ora: ecco l'erede di Theo.ROMA - Il filone è quello di Tonali, ma la linea è quella di Zaniolo: «Non ho mai scommesso sulle partite di calcio», ha detto Alessandro Florenzi nel corso dell’interrogatorio condotto ieri pomeriggi ...