Calciomercato | Atalanta scatenata | tre trattative avviate e asse con l’Hellas

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 novembre 2023) L’avvio di stagione in casaè stato importante e la squadra è in lotta per la qualificazione in Europa. La dirigenza inizia a sondare il mercato alla ricerca di nuovi calciatori anche per il futuro. Il primo nome per la difesa è quello di Jhon Lucumí, difensore del Bologna e della Nazionale colombiana. Si tratta di un difensore centrale di piede mancino, forte fisicamente e abile nel gioco aereo. La valutazione è di 15 milioni di euro. Un altro difensore seguito con grande interesse è quello di Isak Hien, difensore svedese cl1999 delVerona. E’ un difensore centrale di piede destro, bravo nel gioco aereo. Dopo le ultime esperienze è migliorato molto anche in fase di marcatura ed impostazione. Foto di Luca Zennaro / AnsaL’ha messo nel mirino un altro calciatore del Verona: si tratta del ...