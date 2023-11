Calcio | Zanotti | ' vogliamo portare nell' Under 21 lo spirito del mondiale Under 20'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Milano Marittima, 17 nov. -(Adnkronos) - C'è serenità nel ritiro di Milano Marittima, dove la Nazionale21 ha già messo alle spalle i sette gol di San Marino. La testa del gruppo è già alla partita di martedì a Cork contro l'Irlanda (ore 18.30, diretta Rai 2), importantissima nel percorso di qualificazione all'Europeo del 2025. L'andamento del match di Serravalle ha permesso a Carmine Nunziata di ruotare i suoi elementi, dando spazio anche a chi aveva giocato meno, come Alessandro Bianco, che all'esordio in21 ha segnato il suo primo gol. Un tempo di 'riposo' anche per Mattia, difensore protagonista del secondo posto al20 di giugno in Argentina e che sta vivendo la sua prima esperienza all'estero, con la maglia degli ...