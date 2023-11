Calcio | Premier Fair - play finanziario | arriva - 10 per Everton

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il club non ci sta: "Sanzione sproporzionata, faremo ricorso" LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Stangata per l', che si ritrova con 10 punti in meno in classifica. A tanto ammonta la penalizzazione ...

Secondo le norme, i club dipossono perdere non più di 105 milioni in un triennio e l'Everton aveva ammesso di aver violato le regole, accumulando un rosso di 124 milioni. "Il club non ...

Il Liverpool è tornato grande. Cole Palmer nuovo fenomeno inglese La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - LONDRA, 17 NOV - Stangata storica in Premier League per l'Everton penalizzato di 10 punti in classifica per mancato rispetto delle norme ...A tanto ammonta la penalizzazione inflitta ai Toffees - la più pesante nella storia della Premier League - per aver violato le norme del fair-play finanziario. Il club, che si dice "scioccato e deluso ...