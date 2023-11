Calcio | Premier | - 10 punti all' Everton per perdite eccessive

(Di venerdì 17 novembre 2023) Stangata storica inLeague per l'penalizzato di 10in classifica per mancato rispetto delle norme sui profitti e la sostenibilità. E' la prima volta che una sanzione tanto ...

Secondo le norme, i club dipossono perdere non più di 105 milioni in un triennio e l'Everton aveva ammesso di aver violato le regole, accumulando un rosso di 124 milioni. "Il club non ...

