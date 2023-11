Calcio | l' Italia domina nel primo tempo | poi si distrae ma batte 5-2 la Macedonia del Nord

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma, 17 nov. - (Adnkronos) - L'nel, sie soffre in avvio di ripresa ma5-2 all'Olimpico ladele avvicina la qualificazione a Euro 2024. Agli azzurri basterà un pari lunedì a Leverkusen contro l'Ucraina per staccare il biglietto per la Germania. All'Olimpico gli azzurri sbloccano la partita al 17' con Darmian a sono già sul 3-0 alla fine delgrazie alla doppietta di Chiesa, a segno al 41' e al 47', dopo un rigore sbagliato da Jorginho al 40'. Al 7' e al 29' della ripresa la doppietta di Atanasov che prova a mettere paura ai campioni d'Europa in carica ma Raspadori al 36' scaccia gli incubi ed El Shaarawy al 48' fissa il punteggio sul 5-2 finale. ...

L'Italia batte 5-2 la Macedonia del Nord in un match del gruppo C delle qualificazioni a Euro 2024, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Per gli azzurri a segno Darmian al 17',