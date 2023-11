Calcio | l’Italia asfalta 5-2 la Macedonia del Nord e affronterà l’Ucraina con due risultati su tre

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) Missione compiuta per la Nazionale italiana di, ma con qualche brivido di troppo. E’ arrivata la vittoria per la squadra di Luciano Spalletti nel penultimo impegno del Gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2024 contro ladel. Un successo per 5-2 in cui gli azzurri si sono complicati la vita all’Olimpico di Roma, dopo aver concluso il primo tempo avanti di tre gol, realizzati da Matteo Darmian al 4? e da Federico Chiesa al 41? e al 45+2?. Una prima frazione nella quale Jorginho ha anche fallito undi rigore, poco prima della prima marcatura di Chiesa. Nella ripresa Jani Atanasov ha realizzato una doppietta al 52? e al 74? che ha spaventato i nostri portacolori, ma fortunatamente Giacomo Raspadori all’81’ e Stephan El Shaarawy al 90+3? hanno rimesso le cose al loro posto. Un punteggio ...