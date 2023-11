Calcio | Genoa Gudmundsson rinnova | in rossoblù fino al 2027

Di seguito il comunicato del club: "IlCFC comunica di aver esteso l'accordo con Albert fino al 2027. Il calciatore islandese prosegue la sua avventura in maglia rossoblù, con cui fino ad oggi ...

Genoa, Retegui fermo ai box: difficile il recupero per Frosinone Fantacalcio ®

Thorsby: "Il Genoa mi ha convinto subito. Gilardino trasmette grande entusiasmo" TUTTO mercato WEB

Il Genoa e Gudmundsson hanno raggiunto l'accordo per proseguire l'avventura insieme. La stessa società ha comunicato il rinnovo dell'islandese per altre tre stagioni. L'attaccante si è conquistato il ...GENOVA - Buone notizie per il Genoa e mister Gilardino: Albert Gudmundsson ha rinnovato il suo contratto con il club rossoblù. L'attaccante islandese, in questa prima parte di stagione, è stato ...