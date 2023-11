Calcio | Euro U 21 Zanotti' Nunziata ci fa capire il valore della maglia'

(Di venerdì 17 novembre 2023) "Fiero di vestire l'azzurro, il sogno è arrivare in Nazionale A", dice l'esterno del San Gallo FIRENZE - Titolare nell'Under 21 azzurra che ieri ha battuto San Marino, in una gara di qualificazione ...

Calcio : Euro U.21. Nunziata 'No gare semplici - dobbiamo dare massimo'

Alessandria Calcio - al via l'acquisto di biglietti con criptovalute : è la prima società in Europa ad adottare questo metodo di pagamento

Alessandria Calcio - al via l'acquisto di biglietti con criptovalute : è la prima società in Europa ad adottare questo metodo di pagamento

ROMA - Luciano Spalletti ha reso noti i calciatori convocati per la fondamentale gara di questa sera (Stadio Olimpico, ore 20:45) contro la Macedonia valida per le qualificazioni a2024. Sono cinque i calciatori che andranno in tribuna nella sfida alla nazionale guidata da Milevski: Giovanni Di Lorenzo , l'unico squalificato, Cristiano Biraghi , Guglielmo Vicario (...

CALCIO: ITALIA-MACEDONIA, ESORDIO PER PALLONE EURO 2024 'FUSSBALLIEBE' - Sportmediaset Sport Mediaset

Gol, infortuni, panchina e acuti: ecco come sono andati i 25 giocatori stranieri di Serie A impegnati con le nazionali ...'Fiero di vestire l'azzurro, il sogno è arrivare in Nazionale A', dice l'esterno del San Gallo FIRENZE (ITALPRESS) - Titolare nell'Under 21 ...