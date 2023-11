Calcio | Euro U 21 Zanotti Nunziata ci fa capire il valore della maglia

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 17 novembre 2023) "Fiero di vestire l'azzurro, il sogno è arrivare in Nazionale A", dice l'esterno del San Gallo FIRENZE - Titolare nell'Under 21 azzurra che ieri ha battuto San Marino, in una gara di qualificazione aglipei 2025, e punto di forzasquadra elvetica del San Gallo, dove è in prestito dall'Inte