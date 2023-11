Alessandria Calcio - al via l'acquisto di biglietti con criptovalute : è la prima società in Europa ad adottare questo metodo di pagamento

Alessandria Calcio - al via l'acquisto di biglietti con criptovalute : è la prima società in Europa ad adottare questo metodo di pagamento

... dalle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, la Macedonia del Nord in un match valido per le qualificazioni agli Europei di2024.

Calcio: Euro 2024; Italia con Chiesa e Raspadori in avanti sport.tiscali.it

Per la seconda volta nella sua storia l’ Alle Aquile di Sylvinho è bastato il punto conquistato in casa della Moldavia per staccare il pass per la Germania con una giornata di anticipo. L’1-1 di ...(ANSA) - FIRENZE, 17 NOV - ''Sto bene, non vedo l'ora di tornare in campo e ricominciare a giocare''. Il brasiliano Dodò sta bruciando le tappe ...