Calcio | doppietta Diaz davanti al padre rilasciato e Colombia batte 2-1 Brasile | ko anche Argentina

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Luisha segnato unacon la suache ha steso il2-1 in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo, pochi giorni dopo che suoè statodai rapitori. L'attaccante del Liverpool ha segnato due gol in quattro minuti alla fine del secondo tempo, sotto gli occhi di suoLuiz Manuel, trattenuto per 12 giorni prima del suo rilascio la scorsa settimana. Gabriel Martinelli dell'Arsenal aveva portato ilin vantaggio dopo soli quattro minuti. La prima vittoria dellasulin otto anni la porta al terzo posto nella classifica di qualificazione sudamericana, mentre il, che ha ...

Cadono quasi in contemporanea Argentina e Brasile che devono far i conti con due pesanti sconfitte nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 in corso in Sudamerica.La quinta giornata di Eliminatorias regala sorprese a tinte storiche. Merito dei contemporanei scivoloni di Argentina e Brasile, che si arrendono rispettivamente a Uruguay e Colombia in due sfide ...