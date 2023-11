Calcio | Cile Si dimette ct Berizzo ' Risultati non sono quelli attesi'

Dopo lo 0 - 0 col Paraguay nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, Eduardo Berizzo ha annunciato la rinuncia all'incarico di ct del. Una decisione un po' a sorpresa sebbene la Roja abbia raccolto ...

Dopo il pareggio contro il Paraguay, il ct del Cile ha deciso di dimettersi ...Eduardo Berizzo non è più il commissario tecnico della nazionale di calcio cilena. L'allenatore si è dimesso dopo il pareggio per 0-0 in casa contro il Paraguay, chiuso in dieci contro dieci. Dopo le ...