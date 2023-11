Burocrazia canaglia | ganasce all’auto per 1 centesimo da pagare

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 17 novembre 2023) La Campania è al centro di una controversa e singolare vicenda amministrativa, in cui un cittadino di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, ha ricevuto una notifica di fermo amministrativo per un importo davvero irrisorio: 0,01 euro. Come riferito dal Corriere, il cittadino avrebbe ricevuto una comunicazione ufficiale da parte delle autorità fiscali, per informarlo che la sua autovettura sarebbe stata soggetta a blocco in mancanza del suddetto importo. L’avvocato che ha preso in carico il caso, Marco Pisapia, ha reso noto l’insolita questione attraverso i suoi canali social. Utilizzando l’ironia, Pisapia ha raccontato l’intera vicenda, sottolineando il paradosso burocratico dietro una decisione cosi estrema per un’irrisoria somma. La comunicazione di notifica e stata recapitata in una lettera con intestazione Regione Campania e Municipia, l’azienda selezionata da Palazzo Santa ...