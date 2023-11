“Buon compleanno Giffoni” | lunedì 20 novembre in Multimedia Valley la grande festa

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il 20, di ogni anno, si celebra un’idea: ildelFilm Festival. Proprio in questa data, infatti, nel 1970, il fondatore Claudio Gubitosi – allora appena diciottenne – ebbe per la prima volta l’intuizione di un evento unico dedicato a bambine e bambini, ragazze e ragazzi. È nato così il festival che, da quel momento, si è evoluto e oggi è universalmente riconosciuto come uno degli eventi culturali e sociali più seguiti e amati al mondo.20quell’idea compie 54 anni e, all’interno della, festeggeremo insieme a tutta la community: si darà il via al percorso di avvicinamento al prossimo Festival, in programma dal 19 al 28 luglio 2024. Proprio in questa occasione sarà annunciato il tema dell’edizione 2024 che ...

25 anni per Sam Beukema, difensore olandese arrivato in estate al Bologna e che con i rossoblu di Thiago Motta si sta mettendo in mostra Oggi Sam Beukema compie 25 anni. Fa parte della consistente ...

'Buon compleanno, pa', auguri di Harry il più bel regalo per Carlo Adnkronos

Buon compleanno nonna Maria! CasateOnline

25 anni per Sam Beukema, difensore olandese arrivato in estate al Bologna e che con i rossoblu di Thiago Motta si sta mettendo in mostra Oggi Sam Beukema compie 25 anni. Fa parte della consistente nid ...Torna I migliori anni diretto e condotto da Carlo Conti abbinato ai festeggiamenti per il compleanno di radio e tv del prossimo anno ...