Bufalotta Incidente mortale tre auto coinvolte

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 novembre 2023) CRONACA DI ROMA – Triste notizia a Roma:stradale fatale che ha coinvolto un’anziana di 85 anni e altre quattro persone ferite, due delle quali in gravi condizioni. L’è avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla via della, precisamente all’altezza di via Ortezzano. Tre veicoli sono stati coinvolti nell’: una Fiat Panda, una Nissan Micra e una Fiat Multipla. La donna alla guida della Panda, 63 anni, è stata portata in ospedale in codice rosso, mentre la passeggera anziana di 85 anni purtroppo è deceduta sul posto. La Micra trasportava una famiglia di origini filippine composta da padre, madre e due bambini: tutti sono stati portati in ospedale per accertamenti. La madre e i bambini, di 4 e 6 anni, sono stati condotti al Gemelli mentre il padre è stato portato all’Umberto I in condizioni ...