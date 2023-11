Boxe | Europei Under 22 2023 | poker d’Italia in finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) Sono quattro i pugili dell’Italia, tre donne e un uomo, a raggiungere laagli22 in corso di svolgimento a Budva, in Montenegro. Un bilancio, in sostanza, positivo, perché porta in dote non solo queste quattro chance di vittoria, ma anche due ulteriori bronzi. A conquistarli, anche se “per mezzo” di sconfitte in semi, sono Michele Baldassi nei 57 kg e Melissa Gemini nei 75 kg. Per loro il pass verso le finali è sbarrato rispettivamente dall’armeno Aslikyan (1-4) e da Nakota (2-3), che è qui sotto bandiera IBA pur se è di Kharkiv, Ucraina., Vincenzo La Femina a Manchester per l’Europeo dei supergallo. Sfida pesante a Liam Davies Come si diceva, quattro i finalisti: si parte dalle donne, con Erika Prisciandaro vittoriosa 5-0 sulla slovacca Durikova nei 48 kg, Lucia Elen ...