(Di venerdì 17 novembre 2023) Si stanno svolgendo in questi giorni a Budva gli22 di. In terra montenegrina l’si sta facendo valere, perché sei nostri pugili,e due, sono arrivati fino alle semifinali che si svolgono oggi al Mediterranean Sports Center. In particolare, al penultimo atto troveremo in campo femminile Erika Prisciandaro nei 48 kg, Lucia Elen Ayari nei 50 kg, Chiara Saraiello nei 70 kg e Melissa Gemini nei 75 kg. Per loro i prossimi confronti sono con la slovacca Durikova, la polacca Kuczewska, l’altra polacca Tereszczak e l’ucraina Nakota, che viene stranamente collocata sotto bandiera IBA. Tra glici sono Michele Baldassi nei 57 kg e Vincenzo Bortone nei 92 kg: per loro rispettivamente l’armeno Aslikyan e ...

Qui il pugilato ha scritto pagine storiche della, tra Clay e Frazier, Tyson e Holyfield, fino ... anche se per gli spettatorisarà come assistere a una gara in Estremo Oriente o in ...

Boxe, Europei Under 22 2023: Italia con quattro donne e due uomini in semifinale OA Sport

Pugilato: sabato 18 Signani difende Europei medi in Inghilterra Agenzia ANSA

Si stanno svolgendo in questi giorni a Budva gli Europei Under 22 di boxe. In terra montenegrina l'Italia si sta facendo valere, perché sei nostri pugili, quattro donne e due uomini, sono arrivati fin ...Sophia Mazzoni, 19enne ferrarese campionessa di pugilato che due anni fa ha vinto l'oro nella categoria dei 50 kg ai campionati europei giovanili, è stata sospesa in via cautelare per la positività a ...