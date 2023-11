Boxe | a Wolverhampton Matteo Signani va in difesa dell’Europeo dei medi contro Tyler Denny

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) Si svolgerà domani sera, a, Inghilterra, il combattimento valido per il titolo europeo dei pesitra, il Giaguaro italiano,, idolo di casa che potrà contare così su un grandissimo supporto di pubblico. Si tratta di un’occasione importante per, chiamato alladi un titolo che, negli ultimi quattro anni, aveva perso e poi riconquistato una sola volta, nella discussissima situazione legata al francese Anderson Prestot. Per quel che riguarda, invece, è l’occasione di una vita: con un record di 17-2-3 (32-6-3 quello dell’azzurro) arriva da una fase nella quale è riuscito a salire di livello prima in Gran Bretagna e poi in Europa. Queste le parole alla ...