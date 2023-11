Boulaye Dia-Salernitana | il caso si riapre a gennaio | spunta un’altra clausola nel contratto

(Di venerdì 17 novembre 2023) Non c’è pace né certezza per lacirca il futuro diDia, poiché perunainattesa. Col senno di poi, probabilmente Danilo Iervolino avrebbe lasciato partireDia in estate, sebbene allo scadere della finestra estiva di trasferimenti e senza alternative per la stagione della. Ciò perché dal momento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Commenta per primo Momento no per la Salernitana che è ultima, a - 5 dalla salvezza, e che potrebbe salutare a gennaio il suo miglior giocatore, Boulayè. Nel contratto del senegalese infatti è prevista una clausola da 22 milioni di euro esercitabile da chiunque entro il 15 gennaio.

DIA, C'è una nuova clausola valida fino al 15 gennaio Firenze Viola

Dia-Milan, la cifra è già fissata: la verità sulla clausola Spazio Milan

Boulaye Dia resta l’uomo mercato della Salernitana e anche l’attaccante più prolifico. L'attaccante senegalese ha già segnato 4 gol in 9 partite: pesano - ...Cambiare passo per evitare che la stagione non assuma i tratti di un falliment0: sarà questo l'obiettivo della Salernitana al rientro dalla sosta per le ...