Borsa | Piazza Affari in rialzo nel giorno di Moody’s In calo Generali dopo i conti

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il governatore della Banca del Giappone. Kazuo Ueda ha indicato che la banca centrale nipponica non ha piani immediati per modificare la sua politica monetaria

In Asia, ladi Hong Kong guida i ribassi nella regione Asia - Pacifico, con le azioni di ... ha ritirato i piani di scorporo e quotazione indel suo business cloud da 11 miliardi di dollari.

Piazza Affari in rialzo nel giorno di Moody's, tonfo Alibaba ad Hong Kong Il Sole 24 ORE

Borsa Italiana, il commento della seduta del 15 novembre 2023 SoldiOnline.it

Borsa: future europei in rialzo ma Milano debole nel giorno di Moody's Il greggio ieri ai minimi, attesa oggi per discorso Lagarde (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -… Leggi ...Sale l’attesa per il giudizio sul debito italiano da parte di Moody’s, la “pagella” più temuta dal mercato, dopo aver superato gli esami di S&P, Dbrs e Fitch. Il giudizio di Moody’s arriverà in serata ...