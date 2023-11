Borrell al primo ministro palestinese | “No alla rioccupazione di Israele | l’Ue sia coinvolta nel processo politico per istituire il vostro Stato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Questi drammatici eventi hanno almeno tolto la Palestina dal limbo: nessuno prendeva sul serio la questione e ora non c’è altra soluzione se non quella di prenderla molto seriamente“. Cosi’ l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep, in conferenza stampa con il, Mohammad Shtayyeh, a Ramh. Il piano Ue per Gaza può essere riassunto “in tre no e tre sì”. “Ilè un no allo spostamento forzato delle persone fuori da Gaza. Il secondo no va ai cambiamenti territoriali. Poi nodio al fatto che Gaza sia un posto sicuro per il terrorismo. Noseparazione di Gaza dal temacomplessivo”, ha proseguito ...