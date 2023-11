Bonus casa 2024 | cosa c’è in Legge di Bilancio? Le modifiche aggiornamento 17 NOVEMBRE

Bonus casa 2024 : cosa c’è in Legge di Bilancio? Le modifiche (aggiornamento 16 NOVEMBRE)

Bonus casa 2024 : cosa c’è in Legge di Bilancio? Le modifiche (aggiornamento 15 NOVEMBRE)

Bonus casa 2024 : cosa c’è in Legge di Bilancio? Le modifiche

Superbonus - ecco le alternative per la ristrutturazione della casa : dai bonus alle agevolazioni secondarie

Superbonus - quante tasse in più pagherà chi vende la casa ristrutturata? Le simulazioni

Dai bonus per la casa a quelli per la famiglia - le assunzioni - i trasporti e la salute mentale : cosa resta e cosa salta con la manovra per il 2024