Bonifica Bagnoli | Manfredi incontrerà i cittadini | ecco le richieste per lui

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIdiglielo chiedevano da tempo, e lo avevano ribadito in corteo lo scorso 29 settembre. Ora il sindacoha accettato di incontrarli. Il confronto si terrà il prossimo 4 dicembre, alle 17.00, nella sede della X Municipalità. Residenti e comitati di, all’assemblea pubblica, invocheranno “risposte chiare e informazioni su, lavoro, colmata e piano bradisismo“. Tanti i problemi dell’area, innumerevoli i nodi da sciogliere. In prima linea realtà movimentiste come Laboratorio Politico Iskra, Mare libero e gratuito Napoli e Villa Medusa – Casa del Popolo. In cima all’agenda sempre la questione ambientale. I movimenti, in un documento congiunto, lamentano una “ennesima fase di stallo delle bonifiche dei suoli inquinati“, da quando ...