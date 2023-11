10 Novembre 2023 – Macron si espone : "Non c’è alcuna giustificazione per i continui bombardamenti israeliani su Gaza”

10 Novembre 2023 – Macron si espone : “Non c’è alcuna giustificazione per i continui bombardamenti israeliani su Gaza”

10 Novembre 2023 – Macron si espone : "Non c’è alcuna giustificazione per i continui bombardamenti israeliani su Gaza”

... sostenendo che sia stata uccisa neidella Striscia. La riproduzione è espressamente riservata

Ripetuti bombardamenti israeliani nel sud del Libano Agenzia ANSA

Hamas mostra una soldatessa israeliana 19enne in ostaggio dal 7 ottobre: «Uccisa in un bombardamento». L'Idf ... Open

"Bisogna portare soldi, bisogna far stare bene i palestinesi con investimenti e non coi bombardamenti che invece produrranno un'altra Hamas nel caso in cui venisse sconfitta questa" ...Fervono infine i negoziati su guerra e ostaggi. Il turco Erdogan vola a Berlino, e il francese Macron difende il suo appello a Israele a cessare il fuoco. «Niente giustifica il bombardamento di civili ...