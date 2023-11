Bollette | come ottenere il rimborso dopo la multa ai gestori di energia

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 17 novembre 2023) A poche ore dalla sanzione dell’Antitrust (Agcom) nei confronti deidiche hanno aumentato le tariffe durante il periodo in cui ciò era vietato, numerosi consumatori ci hanno chiesto cosa accadrà ora e se la sanzione aprirà la strada a un’ondata di rimborsi. L’autorità ha inflitto sanzioni complessive per 15 milioni di euro a sei operatori (Enel per dieci milioni, Eni, Acea, Iberdrola, Dolomiti ed Edison), colpevoli di aver unilateralmente modificato i contratti con i propri clienti, aumentando le tariffe di luce o gas. Ma per diversi mesi nel corso del 2022 era in vigore il decreto Aiuti-bis, che vietava tali azioni proprio per proteggere i consumatori dalla grave crisi dei prezzi che all’epoca colpiva i mercati internazionali. Cosa si può fare per farsi rimborsare Gli utenti colpiti dalle modifiche unilaterali dei ...