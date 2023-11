Bobo Tv | Vieri minaccia querele e si sfoga | «Dopo una lite con Adani | con 3 vocali se ne sono andati»

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 novembre 2023) Rischia di degenerare in tribunale lo scontro sullaTv tra Christiane i tre compagni di viaggio che, a detta dell’ex attaccante, lo avrebbero letteralmente scaricato.la valanga di accuse lanciate da Lele, Nicola Ventola e Antonio Cassano, èa dire la sua attraverso il suo avvocatondo chi diffonde «contenuti apertamente diffamatori, offensivi e denigratori dell’immagina privata e pubblica – di– si riserva fin d’ora di agire sia in sede civile che in sede penale». Su Instagram,prova a chiarire, stavolta rivolgendosi direttamente agli ormai ex amici: «In questi giorni hanno parlato in tanti, tranne il sottoscritto e questo sarà il mio primo e unico commento su questa ...