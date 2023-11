Bobo TV | altra mossa sconvolgente di Vieri | ” Pronto a ”

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 17 novembre 2023) La situazione dopo la decisione didi far “licenziare” i suoi ex compagni alla trasmissione può finire in Tribunale Si sta per alzare un vero polverone, dopo che Christiandecise di “esonerare” i suoi compagni di discussioni Nicola Ventola, Lele Adani ed Antonio Cassano. I tre accusaronodi prendere decisioni autonomamente, senza Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.