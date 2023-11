Bob Sinclar | «Ho remixato la Carrà e i Matia Bazar»

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il deejay francese scova refrain di pezzi memorabili e li trasforma in successi dance mondiali. «In questo modo cambio il passato in futuro». Il futuro è il passato. Colpisce se a esprimere il concetto non è un navigato e nostalgico rocker settantenne, ma un deejay di fama mondiale come Bob, un artista della consolle, un performer che ha fatto e fa ballare milioni di ragazzi in tutto il mondo. A modo suo, spingendo sull’acceleratore del ritmo e colorando con nuove sfumature sonore i refrain di pezzi memorabili, impressi nella memoria collettiva. Perché ha deciso di remixare Ti sento dei? Da quando è uscito nel 1985 quel pezzo è diventato un inno della musica dance. La produzione era sensazionale e «avant garde» per l’epoca, molto «techno» nel feeling. All’inizio del 2023 ho realizzato una versione non ufficiale per ...