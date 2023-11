Bob | Coppa del Mondo | Baumgartner e Mircea quarti nella tappa d’apertura a Pechino

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) Un podio sfiorato e un risultato da incorniciare. Patricke il frenatore Robertchiudono al quarto posto la primadinel bob a due indel. Sul circuito olimpico di Yanqing, in Cina, dopo il quinto postoprima manche, la coppia azzurra è giunta al traguardo con un ritardo di 1?54 dai vincitori tedeschi Johannes Lochner/Georg Fleischhauer, che hanno completato le due manches con il tempo di 1’58?64, davanti ai connazionali Francesco Friedrich e Alexander Schueller, giunti con un distacco di 62 centesimi, mentre gli svizzeri Michael Voigt e Sandro Michel hanno completato il podio al terzo posto, in ritardo di 90 centesimi. Si tratta della miglior prestazione in carriera nel due per. Ora occhi ...