Black Friday | sconti pazzi e più CO2 ma in arrivo una Green Week

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – Arriva i lmae consumismo sfrenato s'è capito che non fanno tanto bene al clima. Stando ai dati della Federazione europea per i trasporti e l'ambiente Transport&Environment durante il 'Venerdì Nero' i camion impiegati nel 2022 per trasportare pacchi avrebbero rilasciato in Europa 1,2 milioni di tonnellate di CO2, +94% rispetto a una settimana media. In termini di impatto significano circa 600.000 tonnellate in più di CO2: come dire 7.000 voli da Parigi a New York. Il tema sta facendo discutere e c'è già chi guarda in un'altra direzione. L'impresa italiana Acqua dell'Elba ha infatti annunciato una sterzata al trend delrilanciando con un progetto 'amico del clima'. "Per noi 'risparmio' è fare cose utili, con il nostro ...

Gli appassionati di fotografia non devono fermarsi a queste prime righe, perché in questo articolo troveranno decine di prodotti a marchio Manfrotto e LowePro in sconto in occasione deldi Amazon. Le aziende Per chi non lo sapesse questi due marchi sono controllati dalla stessa azienda, iconici e molto apprezzati nel mondo della fotografia. La promozione, come detto, ...

Black Friday: solo il 12% degli italiani considera l'impatto ambientale degli acquisti la Repubblica

Con le promozione di Amazon del Black Friday è ora possibile acquistare una copia Switch di Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition in super sconto.La raccolta è acquistabile su Amazon a 15 euro per PS4 e PS5, 19 euro per Xbox One e Series X o 46,99 euro per Nintendo Switch.