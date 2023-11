Black Friday | fino a 1000€ di sconto sulle smart TV 8k Samsung

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il2023 di Amazon è iniziato e andrà avanti per i prossimi dieci giorni.TV8kdi. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo.Amazon: Blink Outdoor + Blink Minidi 85€2023 è iniziato Vedi su AmazonTV Neo QLED QE85QN800BTXZT,TV 85? Serie QN800B, Neo QLED 8K UHD, Alexa e Google Assistant integrati, Stainless ...