Bistecca sintetica vietata. Rissa Coldiretti-+Europa

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il divieto per la carne coltivata è diventato legge. L'Aula della Camera ha approvato ieri, 16 novembre 2023, in via definitiva, con 159 sì, 53 no e 34 astenuti, il disegno di legge contro la carne coltivata ed è subito scontro con le opposizioni

Il provvedimento vieta l'uso di nomi come "" o 'salame' per indicare alimenti a base vegetale, ma soprattutto, vieta di produrre, consumare e mettere in commercio cibi e mangimi generati a ...

Il divieto per la carne coltivata è diventato legge. L'Aula della Camera ha approvato ieri, 16 novembre 2023, in via definitiva, con 159 sì, 53 no e 34 astenuti, il disegno di legge contro la carne co ...Applausi scroscianti, gioia. Strette di mano, abbracci. «Grazie Francesco» hanno urlato gli agricoltori di Coldiretti al ministro della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida sceso in piazza, fuo ...