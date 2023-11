Bimba di pochi mesi resta chiusa in auto | liberata con i cuscinetti dai vigili del fuoco

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 novembre 2023) Bergamo. Laera serenissima, la madre un po’ meno visto che la figlia, di nemmeno un anno, era accidentalmente rimastain. A quanto pare, le chiavi erano all’interno della vettura, ma alla chiusura delle portiere è scattato il bloccomatico. A risolvere la situazione venerdì mattina (17 novembre), ci hanno pensato idel. Allertati via radio dalla centrale operativa, hanno raggiunto via Paglia intorno alle 11,30 e utilizzato iidraulici per allargare lo spazio tra portiera e carrozzeria, quel tanto che bastava per recuperare le chiavi e liberare la. Come detto, le operazioni si sono concluse per il meglio: senza gravi conseguenze né per la piccola, né per la sua giovane mamma.