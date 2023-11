Bihter | A Forbidden Passion | trama | cast e spiegazione finale

(Di venerdì 17 novembre 2023) Dal 16 novembre 2023 è disponibile su Prime Video: A. Si tratta del film turco con protagonista Farah Zeynep Abdullah, attrice nota in Italia per aver interpretato Sura nella famosa serie TV La ragazza e l’ufficiale. La pellicola è di genere drammatico/storico e racconta la storia di, una ragazza che resta travolta dalla storia die con Behlül, parente di Adnan. Quest’ultimo è l’uomo anziano e ricco con cui dovrebbe sposarsi per fuggire dalle etichette della società. Ma ecco che la relazione con Behlül cambia per sempre le sue certezze. Lei stessa racconta la sua storia, di come è diventata vittima dei suoi desideri.: A: riassunto dellaLeggi anche: La ragazza ...

