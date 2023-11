Biden-Xi 2 | passeggiata nei boschi | ma si allungano le ombre su Taiwan

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 17 novembre 2023) Si sono visti per unaneicaliforniani il presidente americano Joee del presidente cinese Xi Jinping. Una giornata di incontri nell’eco sia dell’attacco terroristico contro Israele sia dell’aggressione russa all’Ucraina. Bisogna subito sottolineare che questa giornata potrebbe in futuro essere ricordata come uno dei momenti più rilevanti di quella che il presidente Xi giustamente definisce la “relazione bilaterale più importante del mondo”. Le cose sono diventate piuttosto difficili tra le parti ultimamente. Gli Usa non vorrebbero un contrasto totale e ritengono che i due Paesi abbiano bisogno l’uno dell’altro se vogliono sopravvivere politicamente. Soprattutto, oggi, ha bisogno di credibilità ad un anno dalle elezioni. Per Xi vale l’affermazione che sulla terra c’è spazio per ...