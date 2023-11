Biden-Xi 1 | disgelo solo di facciata sullo sfondo della crisi cinese

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nonostante una buona dose di irenismo messa in campo da entrambi i leader, il vertice tra Joee Xi Jinping a San Francisco non cambierà di molto i pessimi rapporti tra le due potenze. I cinesi continueranno a praticare una politica aggressiva nonverso gli Stati Uniti, ma anche nei confronti dei Paesi più piccoli collocati nello scacchiere dell’Estremo Oriente, sul quale Pechino intende esercitare la propria egemonia. Gli Stati Uniti, dal canto loro, non si fidano affatto dei comunisti cinesi, e ancor più da quando Xi Jinping ha accentuato la svolta marxista-leninista del Paese atteggiandosi a “nuovo Mao”. Tutto questo nonostante suo padre fosse stato pesantemente perseguitato dalla Guardie Rosse maoiste, e lui stesso, in gioventù, sia stato costretto dal Partito a interrompere gli studi e spedito a svolgere lavori manuali per ...