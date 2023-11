Bidello aggredito ad Afragola | il sindaco | “Sono tempi difficili”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Episodi del genere ci confermano che viviamo inmolto, in cui vengono ad essere oltraggiati i fondamentali valori morali che dovrebbero affermarsi nelle famiglie e nelle comunità”. Così, sui social, ildi(Napoli) Antonio Pannone, commenta l’aggressione subìta da unieri per mano di un minorenne fratello di una delle alunne che frequentano l’istituto. “La scuola per gli studenti, i docenti e il personale amministrativo e ausiliare dovrebbe essere una seconda casa, – dice ancora Pannone – un luogo dove regnino libertà e sicurezza; siamo tutti impegnati a fare in modo che ciò avvenga e che non accadano episodi di intollerabile violenza. Esprimo la mia piena solidarietà al collaboratore scolastico– prosegue il ...