Biasin | «Inter di Inzaghi come nel Triplete? Lui senza preferenze!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 17 novembre 2023)ha commentato il cammino dell’in campionato, Coppa Italia e Champions League. Ha analizzato anche l’atteggiamento dinei confronti delle competizioni in diretta su “L’ascia raddoppia” di Cronache di Spogliatoio.– In risposta alla possibilità per l’di Simonedi replicare il “” del 2010,ha risposto così: «proverà sicuramente a vincere lo scudetto con l’. Sicuramente non si concentrerà soltanto su una competizione, perché il mister piacentino non èmolti allenatori in circolazione. Cerca di dare il meglio in ogni competizione e di andare il più avanti possibile,preferenze assolute. Sicuramente con le ...