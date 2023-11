Bertinotti | Capisco Schlein che non va ad Atreju | io dissi di sì a Meloni per motivi istituzionali

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Andare adè una scelta personale che non si può interrare sul terreno politico. Io ci sono andato per”. Faustocommenta con il Foglio la scelta di Elly, che ha deciso di non andare alla storica kermesse della destra italiana dopo l'invito di Giorgia. Proprio per commentare la scelta della segretaria dem, oggi la premier da Zagabria ha ricordato la visita nel 2006 dell'allora leader di Rifondazione comunista: "È una delle primissime volte in cui qualcuno dice di no. C'era un tempo molto lontano da oggi, in un altro clima, in cui Faustonon aveva timore a presentarsi e a dialogare, pur dall'orgoglio dalla diversità delle posizioni. Prendo atto che le cose sono cambiate". Per...