Beppe Sala si è fatto fregare dagli ambientalisti

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 novembre 2023), che ha altre gatte da pelare, ha ridimensionato l’imbrattamento dell’Arco della Pace a opera degli attivisti di Ultima Generazione, dicendo che comprende le loro motivazioni ma disapprova “questo tipo di iniziativa da parte dei ragazzi”. I ragazzi in questione hanno successivamente argomentato che le proprie motivazioni sono un po’ più intricate del solito: oltre alla consueta moda ambientalista, hanno effettuato l’assalto che renderà necessario il restauro dell’Arco della Pace per contestare l’assedio di Gaza, in particolare la vendita di armi da parte di aziende italiane e i loro interessi commerciali sul territorio e nelle acque di Israele. Insomma, hanno spiegato i ragazzi, il loro bersaglio erano “i soliti ricchi e potenti”. Va specificato altresì che questi ragazzi, che ieri hanno deturpato l’Arco della Pace per protestare contro la ...