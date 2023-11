Beppe Fenoglio | a Treviglio serata dedicata al partigiano e poeta che ha raccontato la Resistenza

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 novembre 2023). L’associazioneAperta in collaborazione con Isrec organizza per il 22 novembre alle 20.45, allo spazio Hub di, la, conversazioni intorno all’opera” che vedrà ospiti lo scrittore Angelo Bendotti ed Elisabetta Ruffini, presidente di I.S.R.E.C. A partire dall’opera di Bendotti “Nel segno di” si svilupperà una conversazione intorno alnella sua opera sviluppa un racconto che va nel vivo dell’esperienza e delle sue contraddizioni, fuori da ogni retorica, accompagnato da una sperimentazione di forme, linguaggi e prospettive portata avanti per radicare nell’immaginario collettivo e del futuro ciò che accadde negli ultimi venti mesi ...