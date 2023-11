Milan - Bennacer : “Giochiamo per conquistare la Champions League - ma..”

Milan - Bennacer ha le idee chiare : 'Dobbiamo competere per vincere la Champions'

Commenta per primo Ismael, centrocampista algerino del Milan, è stato ospite del canale YouTube Le Club des 5 , a ... Ioil calcio e il mio lavoro, così ti puoi prendere la considerazione ...

Bennacer: “Amo il Milan e mi sento un leader. Leao è un po’ addormentato” Pianeta Milan

Bennacer: “Molti non sapevano chi fossi. Onorato di fare parte del Milan” Pianeta Milan

Il centrocampista algerino è appena rientrato in gruppo e punta al rientro in campo per metà dicembre, ma a gennaio c'è la Coppa d'Africa… Il Milan sta attraversando giorni molto complicati. Dopo aver ...