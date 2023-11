Belen Rodriguez fa preoccupare i suoi amici | “Sta mentendo a se stessa” Tutta “colpa” di Stefano De Martino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nonostante il probabile matrimonio e le voci che si rincorrono sulla volontà didi avere un figlio dal suo nuovo compagno Elio Lorenzoni (“Voglio un figlio da lui“, avrebbe detto prima di partire per le Maldive), glistretti della showgirl sono convinti che il vivo sentimento conclamato sia solamente un fuoco di paglia. Sarebbe “diDe“, con l’ennesima separazione tra i due che avrebbe scottato e non poco l’argentina. Sui social starebbe mostrando la parte migliore di sé, facendo trapelare uno stato d’animo che, a quanto dicono al settimanale Oggi fonti a lei vicine, non corrisponderebbe alla realtà. “Va tutto bene, grazie. Sono davvero serena. La vita mi ha regalato Elio, è un uomo speciale. Con lui ho riscoperto la gioia nelle piccole cose, quelle semplici. Il futuro ...