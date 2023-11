Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni | Gli Amici Smontano La Storia!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 17 novembre 2023) La storia d’amore traedsembra procedere per il meglio. Tuttaviamolto vicini alla showgirl raccontano una realtà molto differente. Ecco cosa è emerso in queste ore su una delle coppie più chiacchierate del Gossip Italiano!, la rinomata showgirl argentina, è stata recentemente al centro dell’attenzione mediatica per la sua relazione con l’imprenditore bergamasco. Dopo un periodo di ritiro dai social media,è tornata a mostrarsi felice e sorridente ai suoi fan, condividendo momenti della sua vacanza alle Maldive con. Questa località, da lei definita “del cuore”, è stata testimone di momenti significativi della sua ...