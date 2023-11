Beatrice Luzzi e Anita Olivieri si scambiano “complimenti” anche durante la pubblicità

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ancora una voltahanno avuto una discussione in diretta al Grande Fratello L'articolo proviene da Novella 2000.

Successivamente il conduttore del reality show in onda sull'ammiraglia Mediaset , il quale giorni fa sul magazine Chi ha risposto per le rime ad un amico di, ha voluto sdrammatizzare ...

Mamma, resisti!, le urla dei figli di Beatrice Luzzi fuori dalla Casa del Grande Fratello Fanpage.it

Grande Fratello, parla uno degli eliminati: “Beatrice Luzzi E' tanta roba!” Isa e Chia

Tuttavia, per la prima volta durante questa edizione del reality, Anita si trova in nomination insieme a Ciro Petrone, Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Rosy Chin. Questa sera ...Greta Rossetti è pronta ad assistere a una nuova puntata del Grande Fratello e a seguire le avventure dei gieffini, in particolar modo del suo fidanzato Mirko Brunetti. Nelle scorse ...