Beach volley | Lupo Rossi travolgenti | doppia vittoria e primo posto nel girone nel Challenge di Chiang Mai

(Di venerdì 17 novembre 2023) Doppio successo enelper Danieleed Enricoche nella notte italiana attendono il vincitore dello spareggio tra gli austriaci Hammarberg/Grössig (argento al Mondiale Under 21 appena disputato in Thailandia) e gli statunitensi Evans/Budinger per sapere contro chi si giocheranno nella notte italiana l’accesso ai quarti di finale deldi Chaing Mai in Thailandia. La giornata della coppia azzurra è iniziata con una sfida non semplice contro gli statunitensi Schalk/Bourne, che arrivavano dal quartoin Cina. Dopo un avvio complicato (sotto 5-8) gli azzurri hanno piazzato un break micidiale nella parte centrale delset che li ha portati avanti 14-10 ed hanno resistito al ritorno degli statunitensi vincendo ...

In Aggiornamento: Tutto pronto per un nuovo weekend con il Campionato Italiano per Società 2023/24 di. Domani sabato 18 novembre prenderà infatti il via la quarta giornata; si giocheranno venti tornei su nove località differenti. Questo il dettaglio della quarta giornata. GLI APPUNTAMENTI ...

